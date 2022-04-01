На Закарпатті затримали жінку, яка хотіла незаконно вивезти до Румунії десятки тисяч доларів

Про це повідомили у Закарпатській митниці, передає «Еспресо.Захід».

Інцидент трапився на пункті пропуску «Солотвино» на держкордоні з Румунією у ніч з четверга на п’ятницю, 1 квітня.

Як повідомили в митниці, о другій ночі сюди заїхав автомобіль «Toyota Venza» під керуванням 54-річної українки. Для проходження митного контролю водійка обрала «зелений коридор», тим самим підтверджуючі правомірні наміри перетнути українсько-румунський кордон.

При цьому митники помітили, що жінка дивно себе поводить, а тому вирішили перевірити більш ретельно автомобіль, а потім оглянули і саму жінку.

Як виявилося, жінка на своєму тілі везла загорнуті в папір та поліетилен згортки з 40 тис. доларів.

«Валюта була акуратно замотана в пакунки з паперу білого кольору та поліетиленової плівки. Ці пакунки співвітчизниця обмотала скотчем навколо свого живота. Будь-які дозвільні документи на виявлену валюту у жіночки не було», — розповіли митники.

На жінку склали протокол, справу скерують до суду.

«Тож, за порушення порядку проходження митного контролю в зоні спрощеної смуги (зелений коридор) та приховання валютних цінностей, в даному випадку іноземної валюти у розмірі 28 861 дол США, відносно гр.України складено протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 МКУ. Валюта у дозволеній нормі, а це 10 000», — додали у пресслужбі митниці. // Вартові еспресо