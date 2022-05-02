На Закарпатті затримали зловмисника, який біля кордону пошкодив вантажівку та побив її водія

Співробітники відділу поліції в с. Оноківці Ужгородського районного управління затримали порушника, який побив водія та його робочий транспортний засіб поблизу пункту пропуску. За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Вчора, 1 травня, на лінію «102» надійшло повідомлення про бійку між водіями вантажівок поблизу контрольно-пропускного пункту в Ужгородському районі.

На місце події одразу ж виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які виявили там пошкоджений вантажний автомобіль «DAF» та травмованого 57-річного водія, якому поліцейські надали першу домедичну допомогу.

Правоохоронці встановили, що близько 22-ої години на проїжджій частині дороги, поблизу контрольно-пропускного пункту в Ужгородському районі трапилась сутичка між кількома водіями вантажних автомобілів. Сутичка виникла через питання черговості проїзду автотранспорту.

Один із учасників конфлікту силою витягнув з транспортного засобу водія, який не втручався у суперечку та наніс йому тілесні ушкодження металевим предметом. В результаті потерпілий отримав розсічення брови. Також йому пошкодили вантажний автомобіль.

Працівники поліції взяли покази у свідків події. Особу нападника одразу ж встановили та затримали. Зараз 45-річний житель Мукачівщинм перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Дану подію слідчі кваліфікували за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). За такі дії підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області