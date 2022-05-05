На Закарпатті затримали зловмисниць, які обкрадали помешкання літніх людей

Вчора, 4 травня, на лінію «102» надійшло повідомлення від літньої жінки з Берегова, яка розповіла, що до її квартири прийшли дві жінки з дитиною, після чого з помешкання зникли гроші.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що до 77-річної потерпілої прийшли дві незнайомі особи з хлопчиком віком приблизно 10 років. Вони попросили дати трохи води для дитини. Господиня не відмовила, а коли провела відвідувачів, то помітила, що у неї зникли гроші в сумі понад 21 тисяча гривень.

Поліцейські за описом потерпілої та за допомогою відео з камер спостереження швидко розшукала зловмисниць. Їх затримали у місті Чоп Ужгородського району.

З’ясувалося, що фігурантки взяли з собою племінника однієї з них, щоб легше входити в довіру до громадян. З батьками малолітнього зараз працюють ювенальні поліцейські.

За оперативною інформацією поліцейських затримані причетні до ряду крадіжок: раніше вони обкрадали людей під виглядом пошуку житла. Переважно потерпали від їхніх злочинних дій пенсіонери. Вже є достатньо доказів такої незаконної діяльності у місті Виноградів. Відомо, що вони нещодавно переїхали на Закарпаття з Донецької області, обоє раніше судимі.

Співробітники Берегівського районного відділу поліції відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваних, відповідно до статті 208 КПК України, правоохоронці одразу помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У зловмисниць слідчі вилучили викрадені кошти та автомобіль «BMW», яким вони подорожували Закарпаттям для вчинення незаконної діяльності.

За такі дії їм загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області