На Закарпатті затримали зловмисницю, яка організувала за місцем проживання наркопритон

В результаті вдало проведеної оперативної роботи у Берегові на організації наркопритону поліцейські викрили 24-річну місцеву жительку. В ході досудового розслідування оперативники встановили, що жінка у власному помешканні облаштувала приміщення, де наркозалежні вживали наркотики.

Діяла зловмисниця спільно зі своїм чоловіком, який причетний до продажу наркотиків наркозалежним жителям регіону.

16 березня поліцейські припинили злочинну діяльність подружжя.

Прийшовши для проведення обшуку, в будинку правоохоронці застали двох відвідувачів, які саме вживали важкі наркотики. З помешкання вилучено речовини, схожі на метамфетамін та марихуану, також електронні ваги та пристрої для вживання наркотиків.

Окрім цього в сім’ї виховується 4-річна дитина, яка також проживає у вказаному будинку.

Враховуючи всі обставини, слідчі підозрюють жінку у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.317 Кримінального кодексу України, тобто в утриманні місця для незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин. Її чоловік також є фігурантом злочину – він підозрюється у незаконному збуті наркотиків та психотропів.

24-річна підозрювана зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а її чоловік вийшов з-під варти під грошову заставу.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області