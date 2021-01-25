На Закарпатті затримано організаторів міжрегіональних злочинних угруповань, які тероризували громадян

Під час спецоперацій Служба безпеки України блокувала діяльність двох організованих злочинних угруповань, які тримали у страху підприємців і тероризували громадян у різних регіонах нашої країни.

Так, викрито чотирьох організаторів та активних учасників банди, яка займалася вимаганням грошей у мешканців Закарпатської, Івано-Франківської, Київської та Львівської областей.

За даними слідства, зловмисники, серед яких раніше засуджені за вчинення тяжких злочинів, під штучними приводами «вибивали» гроші з представників комерційних структур. У разі несплати «данини», учасники угруповання застосовували до потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками від підприємця із Закарпаття 100 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали в Ужгороді трьох фігурантів під час одержання чергової суми грошей від потерпілого.

У ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси, які учасники банди використовували у протиправній діяльності. Також правоохоронці встановили банківські рахунки, де учасники угруповання зберігали гроші, одержані від злочинної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України слідчі органів безпеки повідомили про підозру двом організаторам групи.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників банди.

Спецоперація із викриття і блокування протиправної діяльності проводилась під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Також у Мукачево співробітники Служби безпеки України затримали лідера угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян через телефонні погрози.

«Аноніми» вимагали у людей повернення неіснуючих боргів. У разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповань.

Заходи із блокування незаконної діяльності проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ