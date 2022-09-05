На Закарпатті затримал росіянина, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси

В ході реалізації оперативної інформації співробітники поліції Ужгородщини у співпраці зі Службою безпеки України вилучили з незаконного обігу в регіоні зброю та боєприпаси.

Мова йде про зберігання кримінальним елементом за місцем свого проживання ряду заборонених предметів, а саме: пістолету, гранати, тротилових та димових шашок, холодної зброї та набоїв калібру 45 мм. Всі ці речі слідчі вилучили у зловмисника під час проведення санкціонованого судом обшуку.

Відомо, що 48-річний громадянин росії проживає на території України з 2004 року та наразі перебуває на умовному терміні за вчинення злочину – вимагання.

Підозрюваного, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

В поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Оперативники продовжують розслідування для встановлення походження зброї та мети її зберігання. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області