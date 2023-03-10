На Закарпатті затримал учасників злочинного угруповання, які обкрадали одиноких пенсіонерів (фото)

Співробітники кримінальної поліції Закарпаття викрили групу з 4 осіб, які обкрадали пенсіонерів похилого віку, викрадали в них усі грошові заощадження і цінні речі. Зловмисників, які видавали себе за працівників комунальних служб та обікрали пенсіонерів на суму близько 150 тисяч гривень, затримали. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі

Оперативники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, знешкодили злочинне угруповання, яке діяло на території області. Його члени спеціалізувалися на крадіжках з квартир, у яких проживають люди похилого віку.

Поліцейські з’ясували, що до схеми причетні троє жителів Запоріжжя, а також один закарпатець. Йдеться про трьох жінок віком 31, 34 та 39 років, а також 30-річного чоловіка.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що фігуранти проникали в помешкання літніх людей

під виглядом працівників комунальних служб. Зазвичай, зловмисники діяли по двоє. Доки одні спілкувалися з потерпілими, інші шукали і викрадали грошові заощадження, коштовності та інші цінні речі.

Оперативники затримали усіх чотирьох зловмисників одразу після скоєння ними чергового такого злочину. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі встановлено їхню причетність до щонайменше трьох таких випадків, скоєних на території обласного центру. Постраждалими виявилися пенсіонери віком від 80 і більше років.

За місцем проживання фігурантів поліцейські провели обшуки. У підозрюваних вилучили грошові кошти у сумі 64 тисячі гривень та 2 тисячі доларів США, коштовні прикраси та нагрудні медалі. Також вилучено і транспортний засіб, яким фігуранти користувалися під час вчинення ними злочинів.

Поліцейські наразі встановлюють інших осіб, які могли потерпіти від дій цих зловмисників. Якщо ви впізнали людей, що зображені на фото, і ви стали жертвою їхніх злочинних дій, просимо звернутися на лінію «102» або ж до найближчого відділку поліції.

Затриманим повідомлено про підозру та буде обрано запобіжний захід. За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області