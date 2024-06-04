На Закарпатті затримали адвоката, який за хабарі організував умовно засудженим неявку до органів пробації

Слідчі Ужгородського районного управління поліції у співпраці з СБУ затримали на незаконній діяльності місцевого адвоката.

Правоохоронці встановили, що затриманий пропонував умовно засудженим за 1600 доларів США «домовитися» з керівництвом центру пробації, щоб вони не приходили відмічатися, натомість жодних записів про неявку у документацію не вноситимуть.

Якщо на пропозицію зловмисника клієнти не погоджувалися, останній погрожував вплинути на те, аби міру покарання змінили на реальне ув’язнення чи обмеження волі.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали адвоката «на гарячому», саме у момент отримання ним другої частини обумовленої суми, а саме 1200 доларів США.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, тобто зловживання впливом. Відповідно до санкції статті, йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі у справі продовжуються слідчі дії. Встановлюються можливі спільники підозрюваного.

Поліція Закарпатської області