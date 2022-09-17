На Закарпатті затримали чергового організатора каналу нелегальної переправи через кордон чоловіків

В ході проведення ряду оперативних заходів співробітники міграційної поліції Закарпаття, у співпраці з військовослужбовцями Державної прикордонної служби та працівниками Берегівського районного відділу поліції, припинили злочинну діяльність чергового переправника, який організував нелегальний канал для перетину держкордону в обхід офіційних пунктів пропуску. Його клієнтами були особи призовного віку, що підлягають мобілізації.

Затримати зловмисника оперативникам вдалося «на гарячому». Фігурант саме намагався переправити через «зелений кордон» в межах Берегівського району одного зі своїх клієнтів. За їх попередньою домовленістю, гроші в сумі 5 тисяч доларів зловмисник мав отримати одразу ж після перетину втікачем лінії держкордону.

Організатора злочину поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За санкцією цієї статті затриманому загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.

Розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області