На Закарпатті затримали чергового організатора незаконного переправлення ухилянтів за кордон

В Ужгородському районі правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Організатора схеми затримали. Слідство у справі триває.

Співробітники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та слідчі поліції Великого Березного, у співпраці з прикордонниками та СБУ, викрили схему незаконної переправи чоловіків призовного віку через державний кордон України в Ужгородському районі.

Правоохоронці встановили, що організував схему 36-річний житель села Вишка Ужгородського району. Свої послуги зловмисник оцінив у 3000 доларів США за особу.

У результаті опрацювання оперативної інформації, 12 жовтня організатора схеми викрила на “гарячому”, після отримання частини обумовлених грошей та при спробі переправити військовозобов’язаного через дежкородон України поза пунктами пропуску.

Коли зловмисник зрозумів, що його викрили, сів у автомобіль та намагався втекти, аби уникнути відповідальності. Однак правоохоронцям вдалося спинити фігуранта неподалік кордону.

Організатора незаконної схеми затримали в порядку статті 208 КПК України.

У зловмисника вилучили автомобіль, мобільний телефон та гроші, які він отримав від клієнта. В ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили ще частину коштів, отриманих за його незаконні послуги.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Ужгородська окружна прокуратура. За скоєне зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області