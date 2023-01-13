На Закарпатті затримали чергових зловмисників, які намагалися незаконно переправити через держкордон групу ухилянтів

У ході оперативних заходів, спрямованих на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України, співробітники Мукачівського районного управління поліції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ затримали трьох чоловіків, причетних до такої діяльності.

Двоє з них закарпатці віком 28 та 29 років, третій їх спільник – 23-річний мешканець Хмельниччини.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що за 2500 доларів США з однієї особи фігуранти мали намір організувати для трьох чоловіків призовного віку можливість покинути межі країни в обхід пунктів пропуску.

Вчора, 12 січня, правоохоронці затримати всіх трьох причетних у різних районах Закарпаття. Слідчі, у порядку статті 208 КПК України, помістили фігурантів до ізолятора тимчасового тримання. Останнім, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури, вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Відомо, що двоє із затриманих наразі є умовно засудженими за вчинення аналогічного злочину та перебувають на іспитовому терміні.

У справі триває подальше досудове розслідування. Невдовзі суд розгляне клопотання слідчого, щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Сторона обвинувачення клопотатиме про тримання під вартою.

Поліція Закарпатської області