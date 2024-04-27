На Закарпатті затримали групу озброєних зловмисників, які увірвалися до будинку пенсіонерки, звʼязали її та вимагали гроші

25 квітня близько 12-ї години поліцейські Рахівщини отримали повідомлення про розбійний напад на 79-річну пенсіонерку в селі Костилівка – до жінки в будинок увірвалися кілька осіб в масках, звʼязали потерпілій руки і ноги скотчем та погрожували зброєю.

На місце події негайно виїхали слідчі та оперативники Головного управління поліції області, співробітники районного відділу поліції та спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення ГУНП.

За результатами проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що злочин трапився близько 4-ї години ранку. Коли зловмисники увірвалися в будинок пенсіонерки, вона спала. Після того як жінку звʼязали, озброєні нападники, погрожуючи вбивством, вимагали у неї інформацію про місце, де вона зберігає всі заощадження та документи на іноземну фірму, що належала її покійному сину. Не отримавши від потерпілої потрібної інформації, зловмисники забрали з будинку майже 8, 5 тисяч доларів, мобільний телефон, ювелірні прикраси та покинули пенсіонерку звʼязаною в будинку.

Потерпілій вдалося звільнитися та викликати допомогу лише через 8 годин після нападу на неї.

Співробітники кримінальної поліції всієї області одразу розпочали оперативні заходи. Для встановлення та пошуку підозрюваних використовувалися можливості відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття».

В результаті, вже за кілька годин оперативники затримали всіх причетних до розбійного нападу. Затримання проводили у трьох районах області: 33-річного фігуранта з Рахівщини впіймали у Мукачеві, 49-річного жителя села Чорноголова — в Ужгородському районі, третього спільника з Ужгородщини — в Рахівському районі. Встановлено, що до будинку проникали двоє із затриманих, а третій спільник забезпечив їх всім необхідним знаряддям для вчинення злочину та керував транспортним засобом, на якому зловмисники приїхали та втікали з місця події.

У затриманих вилучили частину викрадених у потерпілої речей, а саме мобільний телефон, гаманці та ювелірні прикраси. Також у фігурантів вилучили травматичний пістолет та понад 40 тисяч доларів.

Наразі оперативники встановлюють походження цих грошей та перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших майнових злочинів на території Закарпатської області.

Підозрюваних помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують їм ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, повʼязаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Кожному із затриманих за цей зухвалий злочин загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області