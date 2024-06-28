На Закарпатті затримали кримінального «авторитета» – організатора злочину, вчиненого відносно депутата

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27 червня у Мукачеві співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та Служби безпеки України затримали 42-річного кримінального авторитета, який координував силове крило організованого злочинного угруповання, члени якого тероризували місцевих жителів.

Зокрема, фігурант причетний до злочину, який було вчинено 23 січня 2024 року. Тоді 27-річний мукачівець посеред ночі кинув гранату на подвір’я народного обранця. Правоохоронці оперативно затримали виконавця та продовжили розслідування цієї справи з метою встановлення організатора правопорушення.

Відтак поліцейські вийшли на слід основного організатора злочину. Встановлено, що 42-річний керівник силового крила злочинного угруповання особисто керував всією підготовкою до вчинення злочину. У його помешканні правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 3, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють фігуранта на причетність до організації та вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів на території області.

Поліція Закарпатської області

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