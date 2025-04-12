На Закарпатті затримали львів’янина, який намагався незаконно переправити ухилянта через офіційний пункт пропуску до Польщі

Співробітники міграційної поліції спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та працівниками СБУ заблокували ще одну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України через державний кордон.

У ході проведення оперативних заходів було встановлено, що до злочинної схеми причетний 19-річний житель міста Львів, представник громадської організації, що займається контролем за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції.

Фігурант підшукував чоловіків, охочих покинути межі держави, та за 15000$ пропонував їм безперешкодний перетин кордону з Польщею через офіційний пункт пропуску на Львівщині. У послуги зловмисника також входило транспортування клієнтів до Львівської області через блокпости, поселення в одному із готелів та проведення детального інструктажу.

В ході контролю за вчиненням злочину закарпатські правоохоронці впіймали зловмисника «на гарячому». Фігурант саме зустрівся у Мукачеві з черговим клієнтом та отримав від нього гроші за подальше переправлення.

Львів’янина поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

У справі триває досудове розслідування. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Поліція Закарпатської області