На Закарпатті затримали одного з учасників бійки, який смертельно травмував чоловіка

27 листопада до поліції надійшло повідомлення про бійку на одній із вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району.

За викликом прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці Роти поліції особливого призначення ГУНП в Закарпатській області.

Правоохоронці негайно припинили порушення громадського порядку та встановили, що внаслідок події було смертельно травмовано одного з учасників.

Поліцейські провели першочергові слідчі й розшукові дії та в результаті затримали зловмисника, причетного до нанесення тілесних ушкоджень 40-річному загиблому: підозрюваним є 34-річний місцевий житель.

Попередньо відомо, що фігурант наніс чоловікові один удар металевим предметом по голові, що в подальшому призвело до його смерті.

Наразі зловмисник затриманий у порядку статті 208 КПК України, його помістять до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували такі його дії за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження.

Правоохоронці встановили й інших учасників бійки. Наразі з ними проводять слідчі дії.

Після проведення першочергових заходів у справі можлива додаткова правова кваліфікація.

На місці події продовжують працювати поліцейські, які, зокрема, забезпечили публічний порядок та не допустили розвитку конфлікту.

Поліція Закарпатської області