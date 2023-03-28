На Закарпатті затримали організатора масштабного виробництва підроблених документів (фото, відео)

В ході реалізації оперативної інформації співробітники відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області припинили незаконну діяльність ужгородця, який організував в регіоні «бізнес» із виготовлення фальшивих документів.

Слідством встановлено, що для здійснення такої злочинної діяльності 35-річний ужгородець винайняв офісне приміщення. Обладнавши його необхідною дороговартісною технікою, фігурант виготовляв підроблені документи з фіктивними печатками державних освітніх, медичних та інших установ. Зокрема виготовлялися документи про освіту, ID-картки, водійські, пенсійні посвідчення тощо.

Поліцейські провели обшук в офісі зловмисника – і вилучили ряд доказів, що свідчать про масштабне виробництво вказаних фіктивних документів.

Серед вилученого: дороговартісний лазерний пристрій для друку документів, електронний зчитувач, 13 принтерів, системні блоки, пристрій для вирізання, пристрої та плівки для гравіювання, ламінування та голограм, а також близько 30 водійських посвідчень, дипломи, свідоцтва про реєстрацію, близько сотні бланків, відтиски печаток, пенсійне посвідчення з явними ознаками підробки.

Крім того, вилучено чорнові записи, які дають змогу визначити, що своєю протиправною діяльністю чоловік заробляв десятки тисяч доларів США щомісяця.

Ужгородця затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Наразі слідчі готують всі необхідні матеріали для формування обвинувального акту та скерування його з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області