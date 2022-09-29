На Закарпатті затримали організаторку нелегального переправлення призовників через держкордон

Оперативники міграційної поліції Закарпаття, у співпраці зі слідчими Мукачівського районного управління поліції та військовослужбовцями Державної прикордонної служби, припинили злочинну діяльність 25-річної мешканки Берегова. В ході проведення ряду оперативних заходів правоохоронці встановили, що жінка організувала канал, через який чоловіки призовного віку могли покинути межі країни.

Всі домовленості зі своїми потенційними клієнтами жінка вела у месенджерах. За 2 500 доларів США фігурантка транспортувала чоловіків до «зеленого кордону», надавала маршрут, за яким вони могли перетнути кордон в обхід пунктів пропуску та інструктувала їх про подальші дії.

Оперативники затримали зловмисницю під час чергової такої переправи. З місця події поліцейські вилучили отримані за незаконні послуги грошові кошти та траснпортний засіб фігурантки.

25-річну підозрювану затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом в поліції, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури, відкрито кримінальне за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області