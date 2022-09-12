На Закарпатті затримали п‘яного водія, який насмерть збив дитину та втік з місця ДТП

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області розслідують смертельну аварію, що сталася в селі Синевир Хустського району. Зловмисника, який керував автомобілем напідпитку, затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Його дії в поліції кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України.

Вчора, 11 вересня, увечері до поліції звернувся чоловік, який повідомив, що неподалік АЗС він виявив дівчину без ознак життя. На його думку вона загинула внаслідок аварії. Також заявник зазначив, що автомобіля на місці події немає.

За викликом негайно прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Слідчі разом з експертами провели огляд місця події та встановили, що близько 21:20 невідома особа на автомобілі «Mercedes Vito» червоного кольору здійснила наїзд на 13-річну дівчинку з села Синевир. Від отриманих травм дитина померла, а винуватець аварії одразу ж зник з місця автопригоди.

Для оперативного розшуку зловмисника, на території області було введено план «Перехоплення» та орієнтовано всі поліцейські наряди. Це допомогло швидко затримати причетного до аварії – 22-річного мешканця села Колочава Хустського району. Поліцейські освідчили зловмисника: за висновками лікарів підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,1 проміле).

Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом у поліції відкрито два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого та завідома залишення в небезпеці.

У справі буде проведено низку експертних досліджень для встанволення усіх об’єктивних обставин аварії. Водієві загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області