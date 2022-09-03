На Закарпатті затримали переправника і його «клієнтів-ухилянтів», які планували потрапити до Словаччини

Учора ввечері на Закарпатті оперативники Чопського загону викрили черговий канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон.

Фігуранта кримінального провадження затримано у ході реалізації оперативної інформації, в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», під час безпосереднього отримання коштів за незаконне переправлення двох харків’ян призовного віку з України до Словаччини. Така «подорож» мала коштувати чоловікам 6000 доларів США.

Встановлено, що харків’яни вийшли на переправника через знайомих. За вказану грошову винагороду він зустрів своїх «клієнтів» в Ужгороді і доправив власним автомобілем до смт Великий Березний. Далі фігурант мав перевести їх через кордон пішки, але йому на заваді стали правоохоронці.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст.208 КПК і поміщено до ІТТ ГУНП в Закарпатській області. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи проводились за участі співробітників оперативно-розшукового підрозділу, військовослужбовців відділу «Великий Березний» Чопського загону спільно з відділом міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, слідчими СВ ВП№1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

ДПСУ