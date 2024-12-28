На Закарпатті затримали переправника ухилянтів за кордон – під час одного з трансферів загинуло двоє людей

У Тячівському районі співробітники Управління карного розшуку спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області ліквідували небезпечний канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції з’ясували, що організував схему 27-річний мешканець Хустського району та 35-річний співорганізатор з Івано-Франківщини. До злочину зловмисники залучили трьох виконавців — 34-річного жителя Тячівського району, 28 та 29-річних мешканців Хустського району.

Маршрут незаконного переправлення зловмисники проклали через річку Тиса, проте своїх клієнтів переконували, що перетин кордону відбуватиметься сушею. Про існуючу загрозу для життя під час втечі військовозобов’язаним не повідомляли, і запитували за такі послуги від 7 до 10 тисяч доларів з однієї особи.

За оперативними даними, такою схемою зловмисники переправили щонайменше сімох громадян України, двоє з яких загинуло, ще один — зник безвісти.

26 грудня співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області затримали всіх учасників схеми.

Cлідчі повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави, загальна сума якої складає 35 млн 425 тисяч гривень.

За скоєне затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області