На Закарпатті затримали підозрюваного у серії підпалів на території Виноградівської громади (фото)

Співробітники поліції Виноградова викрили 61-річного чоловіка, який з самого ранку на одній із вулиць села Дюла підпалив сім будівель. На щастя ніхто з жителів не постраждав, вогонь вдалося швидко ліквідувати. Слідчі внесли дані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Сьогодні, 27 жовтня, близько 6-ої години ранку на лінію «102» зателефонувала мешканка села Дюла у Виноградівській громаді та повідомила, що хтось намагався спалити її будинок.

На місце події негайно виїхали співробітники слідчо-оперативної групи поліції Виноградова, які встановили, що загалом у населеному пункті в ту пору зайнялося аж сім споруд: місцевий будинок культури, приміщення магазину, церква та чотири житлові будинки. Пожежникам вдалося швидко ліквідувати вогонь, тим самим зберегти будівлі та уникнути жертв.

В той час оперативники кримінальної поліції вже займалися пошуком особи, причетної до загоряння. Адже слідчі зафіксували на всіх об’єктах явні сліди умисного підпалу.

Менше ніж за годину поліцейським вдалося затримати фігуранта – 61-річного місцевого мешканця. Правоохоронці встановили, що для вчинення злочину зловмисник використав легкозаймисту речовину. Мотиви таких вчинків він наразі не пояснює, працівники поліції встановлюватимуть їх в ході досудового розслідування. Також у справі буде призначено необхідні експертизи для встановлення розміру збитків, яких фігурант своїми діями завдав потерпілим.

Відомості за даними фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Чоловіка, у порядку статті 208 КПК України, буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області