На Закарпатті затримали підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої доньки своєї співмешканки

Співробітники поліції затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання 43-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні малолітньої дитини своєї співмешканки. Поліцейські встановили, що такі насильницькі дії сексуального характеру зловмисник вчиняв відносно дівчинки неодноразово. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Вчора, 14 квітня, до поліції звернулася закарпатка, яка повідомила, що їй стало відомо про вчинення сексуального насильства її співмешканцем відносно 12-річної доньки.

Співробітники поліції одразу розпочали розслідування та поспілкувалися з дитиною. В результаті, інформація підтвердилася: з’ясувалося, що вперше дитина потерпіла від насильства у червні 2021 року. Після цього 43-річний чоловік ґвалтував дитину ще декілька разів. Медики підтвердили факт вчинення проти дівчинки дій сексуального характеру.

Для документування злочину та проведення першочергових дій на місце виїхали і співробітники слідчого управління, управління кримінальної поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Правоохоронці оперативно розшукали 43-річного вітчима дівчинки та затримали його у порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. У його помешканні провели обшук та вилучили ряд речей, які будуть доказами у цій справі.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто Зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Йому загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Слідство у справі триває.

Дитині буде надано необхідну психологічну допомогу.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області