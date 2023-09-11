На Закарпатті затримали раніше судимого зловмисника, який викрав чужу автівку та скоїв на ній ДТП

Співробітники Тячівського районного відділу поліції розслідують незаконне заволодіння автотранспортом жителя смт. Буштино. Зловмисника, причетного до угону, розшукали та затримали у процесуальному порядку. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Днями на лінію «102» надійшло повідомлення від жителя смт Буштино Тячівського району про зникнення його автомобіля марки «Ford Connect».

За викликом виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Правоохоронці поспілкувалися із заявником та встановили, що ввечері він припаркував автівку біля свого будинку та відійшов буквально на кілька хвилин. Коли повернувся, транспортного засобу вже не було.

Слідчі та оперативники опрацювали місце події та записи з найближчих камер спостереження.

В результаті проведення ряду пошукових заходів поліцейські знайшли викрадений автомобіль у селі Данилово, сусіднього Хустського району. На автівці були механічні пошкодження, характерні для ДТП.

Згодом поліцейські встановили і причетного до угону – раніше судимого за майнові злочини 28-річного односельця потерпілого. Відносно нього наразі в суді на розгляді перебуває кілька кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів, серед яких вже є заволодіння чужим транспортним засобом.

Оперативники кримінальної поліції швидко затримали підозрюваного та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області