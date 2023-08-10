На Закарпатті затримали шахрая, який ошукав жінку з Полтавщини на 115 тисяч гривень

До кіберполіції із заявою звернулася жінка з Полтавської області. Вона повідомила, що після телефонної розмови зі співробітником банку, з її рахунку зникла велика сума заощаджень.

В ході спілкування правоохоронці з’ясували, що жінка потрапила в пастку шахраїв. Під час розмови з невідомим чоловіком, повіривши у те, що спілкується з представником служби безпеки банку, вона передала йому персональні дані своєї картки, а також назвала конфіденційні паролі, які отримала в СМС-повідомленнях. Уже за кілька хвилин після цього з рахунку потерпілої зникло 115 тисяч гривень.

Співробітники кіберполіції, використовуючи технічні можливості, встановили, що в подальшому кошти були зняті на території Закарпатської області. Далі до справи долучився відділ кримінального аналізу, співробітники якого за допомогою системи відеоспостережння «Безпечне Закарпаття» оперативно відстежили рух фігуранта.

В результаті, оперативники кримінальної поліції Ужгородського районного управління затримали шахрая у центрі міста. Ним виявився 35-річний чоловік із Запоріжжя, який тимчасово мешкає в Ужгороді. У зловмисника слідчі вилучили частину грошей, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до статті 208 КПК України підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом скоєного ним злочину у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до санкції статті зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у справі триває. Поліцейські встановлюють інших людей, які потерпіли від рук затриманого шахрая.

Поліція Закарпатської області