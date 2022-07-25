На Закарпатті затримали ще двох зловмисників, які намагалися переправити через держкордон чоловіка призовного віку

Оперативники відділу міграційної поліції Закарпаття у співпраці з військовослужбовцями Чопського прикордонного загону отримали інформацію про підготовку до незаконної переправи через державний кордон України осіб призовного віку.

Правоохоронці встановили, що фігурантами справи є 29-річний житель Житомирщини та 35-річний закарпатець. Клієнтів чоловіки знаходили через своїх спільних знайомих і оцінювали послуги у 3 тисячі доларів з однієї людини.

Обох зловмисників впіймали «на гарячому», під час спроби незаконно переправити до сусідньої країни чоловіка призовного віку. Одного з фігурантів, місцевого жителя, затримали разом з клієнтом неподалік лінії кордону; його спільника разом з отриманими грошовими коштами – в сусідньому селі Невицьке.

Наразі обох переправників слідчі поліції Ужгородщини, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону, затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Кримінальне провадження в поліції відкрито за ч. 2, 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинені за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області