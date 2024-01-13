На Закарпатті затримали ще одного організатора переправлення ухилянтів через кордон

Оперативники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно зі слідчими Відділення поліції № 1 Ужгородского РУП отримали інформацію про організацію в межах населеного пункту Дубриничі Ужгородського району каналу для незаконної переправи через кордон чоловіків призовного віку.

У співпраці з працівниками головного оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону та за процесуального керівництва Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури поліцейські провели ряд негласних заходів, за результатами яких правоохоронцям вдалося затримати організатора злочину.

Ним виявився 19-річний місцевий житель. За 2 500 доларів США зловмисник прокладав маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску та прикордонних нарядів, й особисто проводив своїх клієнтів через «зелений» кордон до сусідньої Словаччини.

Правоохоронці впіймали фігуранта в селі Новоселиця, коли він саме транспортував свого клієнта до лінії кордону.

З місця події слідчі вилучили грошові кошти у сумі 2 400 доларів США, мобільний телефон, а також автомобіль, який зловмисник використовував для транспортування своїх клієнтів.

Зловмисника наразі затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене з корисливих мотивів у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області