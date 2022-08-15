На Закарпатті затримали співробітника митного посту, який підозрюється в отриманні хабаря

Оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатскої обласної прокуратури та сприяння Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби, викрили на корупційному злочині співробітника митного посту «Лужанка», що на Берегівщині.

В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили, що старший інспектор причетний до злочинної схеми, пов’язаної з безперешкодним ввезенням транспортних засобів іноземної реєстрації через державний кордон України.

Оперативники, за силової підтримки бійців КОРДУ, затримали зловмисника «на гарячому», безпосередньо під час отримання ним неправомірної вигоди.

На підставі статті 208 КПК України митника було поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Окрім цього, суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 149 тисяч гривень.

За санкцією статті зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області