На Закарпатті затримали водія, який збив на смерть жінку з інвалідністю та втік з місця ДТП

Співробітники поліції Іршави затримали 22-річного жителя села Білки Хустського району, який скоїв наїзд на 39-річну жінку з інвалідністю і втік з місця ДТП. Від отриманих травм остання померла на місці події. За скоєне зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі

Ввечері 31 грудня до поліції зателефонував мешканець села Білки Хустського району та повідомив, що на одному з перехресть населеного пункту виявив тіло жінки, на яку, ймовірно, скоїв наїзд автомобіль.

На місце події виїхали співробітники відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що у селі Білки близько 17-ї години водій на невстановленому автомобілі допустив наїзд на 39-річну жінку з інвалідністю. Після скоєного невідомий залишив місце пригоди та втік у невідомому напрямку.

Співробітники кримінальної поліції одразу розпочали пошуки причетного до ДТП. Для цього правоохоронці використовували й можливості відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження «Безпечне Закарпаття».

В результаті, у ході проведення ряду оперативних заходів поліцейські встановили, що наїзд на жінку було скоєно на автомобілі «Ford». Керував автівкою 22-річний місцевий мешканець.

Зловмисника поліцейські розшукали та за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої повідомили про підозру (ч. 2 ст. 286 ККУ). Також слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу для фігуранта. Сьогодні відбувся розгляд й відповідно до ухвали підозрюваний перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у сумі 211 960 гривень.

За скоєне затриманому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області