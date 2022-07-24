На Закарпатті затримали зловмисника, підозрюваного у вбивстві малолітнього сина

Слідчі Головного управління поліції Закарпаття розслідують справу, щодо умисного вбивства дитини віком 1 рік і 10 місяців. Оперативники затримали зловмисника, який після скоєного втік з місця події та переховувався в лісі. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вчора, 23 липня, ввечері на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про насильницьку смерть дитини, віком приблизно двох років. На місце події в одне із сіл Тячівщини одразу ж виїхала місцева поліція та слідчі Головного управління поліції області. Під час проведення всіх необхідних першочергових слідчих дій було встановлено, що померлий хлопчик був віком 1 рік і 10 місяців. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок численних ударів по тілу гострим предметом. Всі зібрані докази вказували на те, що жорстоке вбивство вчинив батько дитини, який одразу після скоєного втік з місця події.

Наразі відомо, що зловмисник, перебуваючи в кімнаті власного будинку, наніс малолітньому синові численні удари ножем. Інші члени родини в момент вбивства знаходилися на подвір’ї будинку. Побачивши, як чоловік раптово вибіг з будинку, зайшли всередину до дитини, де і виявили хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Рідні викликали медиків, проте останні вже нічим не змогли допомогти дитині.

Провівши комплекс пошукових заходів оперативники управління карного розшуку та Тячівського районного відділу поліції затримали 30-річного підозрюваного: він переховувався у лісовому масиві. Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство малолітньої дитини. Максимальне покарання, яке йому загрожує – довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у справі триває. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області