На Закарпатті затримали зловмисника, який намагався підкупити начальника Патрульної поліції

Житель Мукачівського району хотів за 1000 доларів хабаря домовитися з посадовцем поліції про видалення його даних з бази призовників. Фігуранта затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

41-річний закарпатець намагався виключити себе з бази призовників, аби вільно пересуватися регіоном та уникнути відповідальності за ухилення від мобілізації. Для реалізації свого плану чоловік звернувся безпосередньо до начальника Управління патрульної поліції в Закарпатській області ДПП НПУ. Він запропонував йому 1000 доларів за видалення своїх персональних даних з відомчої інформаційної системи.

Про незаконну пропозицію поліцейський одразу повідомив внутрішню безпеку поліції, за матеріалами якої слідчі ГУНП в Закарпатській області розпочали кримінальне провадження.

Оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими обласної поліції затримали чоловіка одразу після передачі полковнику поліції частини від обіцяної суми. Речові докази вилучили.

Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За підкупу посадовця поліції фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. А заходи з викриття проходили у взаємодії з обласним управлінням патрульної поліції ДПП НПУ.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України