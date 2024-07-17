На Закарпатті затримали зловмисника, який напідпитку скоїв ДТП зі службовим авто та намагався наїхати на правоохоронців

17 липня в місті Свалява Мукачівського району водій автомобіля марки «Chevrolet» вчинив дорожньо-транспортну пригоду зі службовим автомобілем поліції, після чого намагався втекти з місця пригоди.

Правоохоронці намагалися зупинити правопорушника, однак він не виконував законних вимог поліцейських та намагався здійснити на них наїзд. Для припинення загрози власному життю та здоров’ю, а також для примусової зупинки транспортного засобу, співробітники поліції відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» застосували табельну вогнепальну зброю. Інспектор групи реагування патрульної поліції здійснив три постріли по автомобілю.

Внаслідок події ніхто не постраждав. 38-річного водія, який за кермом транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,01 проміле), затримано на місці події. Відповідно до статті 208 КПК України слідчі помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України, йдеться про опір представникові правоохоронного органу. Найближчим часом фігурантові буде обрано запобіжний захід.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області