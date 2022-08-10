На Закарпатті затримали зловмисника, який побив родичку та відібрав у неї мобільний телефон

Вчора, 9 серпня, близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення про пограбування пенсіонерки з села Оленево, що неподалік Сваляви.

За викликом прибули поліцейські, які встановили попередні обставини злочину. З’ясувалося, що на потерпілу напав її родич у її ж дворогосподарстві. Чоловік прийшов до пенсіонерки в стані сп’яніння та розпочав сварку, в ході якої вдарив жінку в обличчя. Після цього фігурант силою відібрав її мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.

Свідком події стала сусідка пенсіонерки, яка і викликала на місце правоохоронців.

Оперативрики швидко встановили місце перебування 31-річного зловмисника та затримали його в сусідньому селі. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області