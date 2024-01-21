На Закарпатті затримали зловмисника, який смертельно травмував односельця

20 січня о 23:39 до поліції зателефонував 42-річний мешканець селища Буштино Тячівського району. Чоловік повідомив, що в його будинку між 34-річним та 42-річними односельцями виникла бійка, внаслідок якої останній помер.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та попередньо встановили події того вечора. Відомо,що за місцем проживання заявника чоловіки розпивали спиртні напої. Згодом між двома виник конфлікт, у ході якого 34-річний мешканець селища Буштино наніс численні удари по голові 42-річному односельцю, який від отриманих травм через кілька годин помер.

34-річного підозрюваного співробітники поліції затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

Поліція Закарпатської області