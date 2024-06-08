На Закарпатті затримали зловмисника, який за $7 тис. організовував незаконний перетин кордону ухилянтом

Співробітники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області отримали оперативну інформацію про незаконну діяльність 52-річного мешканця села Жденієво Мукачівського району. Останній організував для чоловіків мобілізаційного віку незаконне переправлення через кордон України.

Для припинення діяльності зловмисника за даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та провели ряд негласних заходів, у ході яких встановили, що зловмисник пропонує військовозобовʼязаним чоловікам за 7 тисяч доларів США трансфер з України за кордон.

За схемою, фігурант на своєму автомобілі «Mercedes» доставляв чоловіків в максимальній близькості до лінії кордону, звідки останні керуючись настановами зловмисника, потрапляли до Словаччини.

Саме під час чергового такого переправлення підозрюваного разом з клієнтом оперативники затримали у селі Новоселиця Ужгородського району. У переправника вилучили автомобіль та гроші, отримані за незаконну переправу.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

За скоєне зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області