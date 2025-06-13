На Закарпатті затримано 18-річного організатора незаконного переправлення осіб через кордон

Оперативники Управління міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області спільно зі слідчими поліції Великого Березного та у співпраці зі співробітниками Чопського прикордонного загону викрили 18-річного мешканця Перечина на організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник за 6300 Євро переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Маршрут було прокладено в межах Ужгородського району. До прикордоння клієнтів доставляли автівкою, далі відстань до сусідньої Словаччини вони долали пішки.

Поліцейські затримали підозрюваного «на гарячому».

Слідчі Відділення поліції №2 Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють на причетність до цієї схеми ще двох мешканців Перечина, один з яких батько підозрюваного. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області