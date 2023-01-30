На Закарпатті затримано чергового організатора каналу незаконного переправлення через держкордон військовозобов’язаних 

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В результаті вдало проведеної оперативної роботи співробітники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, спільно зі слідчими та співробітниками відділу кримінального аналізу відомства, припинили злочинну діяльність групи осіб, яка була пов’язана з незаконним переправленням чоловіків через державний кордон України.

Встановлено, що на території Тячівського району за 6 тисяч доларів США з однієї людини зловмисники організовували для чоловіків, що підлягають мобілізації, можливість в незаконний спосіб покинути межі країни. За налагодженою схемою чоловіки перетинали лінію кордону в обхід офіційних пунктів пропуску в межах Тячівського району. Маршрут пролягав через річку, що розділяє дві країни. Саме тому зловмисники забезпечували втікачів гідрокостюмами.

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Фігуранти намагалися прорахувати рух прикордонних нарядів та скоординувати дії своїх клієнтів таким чином, щоб ті в результаті потрапили на територію сусідньої Румунії.

Оперативники, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали організатора даного каналу неподалік одного з готельних комплексів на Тячівщині, коли він саме отримав грошові кошти у сумі 12 тисяч доларів від чергових двох замовників.

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Наразі затриманий перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Триває оперативна роботи, спрямована на затримання його спільників.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, вже повідомили організатору про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та військовослужбовцями відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

Поліція Закарпатської області

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