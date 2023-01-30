На Закарпатті затримано чергового організатора каналу незаконного переправлення через держкордон військовозобов’язаних 

В результаті вдало проведеної оперативної роботи співробітники міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, спільно зі слідчими та співробітниками відділу кримінального аналізу відомства, припинили злочинну діяльність групи осіб, яка була пов’язана з незаконним переправленням чоловіків через державний кордон України.

Встановлено, що на території Тячівського району за 6 тисяч доларів США з однієї людини зловмисники організовували для чоловіків, що підлягають мобілізації, можливість в незаконний спосіб покинути межі країни. За налагодженою схемою чоловіки перетинали лінію кордону в обхід офіційних пунктів пропуску в межах Тячівського району. Маршрут пролягав через річку, що розділяє дві країни. Саме тому зловмисники забезпечували втікачів гідрокостюмами.

Фігуранти намагалися прорахувати рух прикордонних нарядів та скоординувати дії своїх клієнтів таким чином, щоб ті в результаті потрапили на територію сусідньої Румунії.

Оперативники, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали організатора даного каналу неподалік одного з готельних комплексів на Тячівщині, коли він саме отримав грошові кошти у сумі 12 тисяч доларів від чергових двох замовників.

Наразі затриманий перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Триває оперативна роботи, спрямована на затримання його спільників.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, вже повідомили організатору про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмиснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Заходи з викриття проводилися у співпраці зі співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та військовослужбовцями відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

Поліція Закарпатської області