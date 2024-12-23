На Закарпатті затримано групу зловмисників, які видавали себе за поліцейських та переправляли ухилянтів за кордон

У ході оперативних заходів було встановлено, що до злочинної схеми причетні 48-річний житель Сваляви та 52-річний мешканець Ужгородського району. За переправлення одного чоловіка зловмисники запитували 12 тисяч доларів.

Для реалізації свого злочинного умислу фігуранти використовували «двійник» інкасаторського автомобіля та підробили для одного з чоловіків посвідчення працівника поліції. Для переконливості зловмисники навіть придбали поліцейську форму.

Своїх клієнтів вони забезпечували гідрокостюмами та рятувальними жилетами, і транспортували військовозобов’язаних до річки Тиса, перетнувши яку останні мали дістатися до Румунії.

Проведеною спецоперацією зловмисників затримано. Одного з них впіймали під час чергової оборудки – він саме намагався перевезти через блокпост у селі Нижня Апша Тячівського району трьох військовозобов’язаних. Фігурант чинив опір та намагався втекти, проте не впорався з керуванням і вʼїхав у стовп. Його спільника затримали під час проведення за місцем його проживання невідкладних обшуків.

Обох поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, відкрили за даним фактом кілька кримінальних проваджень: за ст. 332, ст. 342, ст. 353 та ст. 286 Кримінального кодексу України.

За даними оперативників до схеми можуть бути причетні й інші особи, робота у цій справі продовжується.

Заходи з викриття проводили працівники ГУНП в Закарпатській області, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Мукачівського прикордонного загону.

Поліція Закарпатської області