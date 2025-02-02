На Закарпатті затримано основного організатора незаконного каналу переправлення ухилянтів за кордон, заблокованого минулоріч

Співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці з СБУ та ДПСУ затримали організатора схеми, за якою минулого року чоловіків призовного віку незаконно переправляли за кордон.

В лютому 2024 року правоохоронці затримали трьох виконавців злочину та заблокували функціонування каналу, який діяв у межах Рахівського району.

Продовживши розслідування цієї справи вдалося вийти на основного організатора – 38-річного жителя села Лази Тячівського району. Саме він давав вказівки трьом своїм спільникам та підшукував надійних клієнтів.

За місцем його проживання поліцейські провели санкціоновані судом обшуки, у ході яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до організації незаконної схеми.

В результаті слідчі, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 242 тисячі гривень.

Поліція Закарпатської області