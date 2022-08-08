На Закарпатті затримано три вантажівки з нелегальною деревиною

Сьогодні, 8 серпня, близько 5-ої години ранку оперативники сектору захисту інтересів суспільства і держави поліції Закарпаття спільно зі співробітниками Хустського районного управління поліції виявили факти незаконного перевезення деревини.

Перевірка відбувалася в рамках відпрацювання для попередження незаконних дій в лісогосподарській сфері.

Правоохоронці зупинили та перевірили дві вантажівки КамАЗ та МАН між селами Березово та Горінчево Хустського району. Ці транспортні засоби перевозили близько 40 метрів кубічних деревини.

Під час огляду працівники поліції виявили явну розбіжність між фактичними даними та відомостями, що значилися в супровідних документах. Зокрема поліцейські встановили, що заявлений в дозволах діаметр деревини не відповідає реальному.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та вилучила обидва транспортні засоби разом з вантажем.

За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 246 Кримінального кодексу України, тобто Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Перевірки на території області триватимуть і надалі, щоб унеможливити незаконну вирубку лісу та вивезення злочинним шляхом ділової деревини за кордон.

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Під час профілактичного відпрацювання щодо попередження злочинів у лісовій галузі, співробітники захисту інтересів суспільства і держави спільно з місцевими правоохоронцями зупинили у Сваляві чергову вантажівку з деревиною.

Під час перевірки поліцейські виявили розбіжність між фактичним об’ємом лісопродукції та тим, що вказаний у документації. Також сумніви у поліцейських викликала і класифікація деревини.

Для документування вказаного факту та встановлення всіх деталей на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої вилучили транспортний засіб разом з вантажем.

Відомості про цю подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України. У справі буде проведено ретельне досудове розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

Поліція Закарпатської області