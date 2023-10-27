На Закарпатті жителя Дніпропетровщини затримали за незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон

26 жовтня у Берегівському районі оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, у співпраці зі слідчими відділення поліції Ужгородщини та прикордонниками, припинили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

У ході опрацювання отриманої оперативної інформації правоохоронці з’ясували, що організував незаконну діяльність 25-річний житель міста Покров, що на Дніпропетровщині. До злочину він залучив 24-річного земляка.

Встановлено, що фігуранти за 1000 доларів США пропонували чоловікам можливість покинути межі України. Через соціальні мережі вони підшукали чергових своїх клієнтів, яким роз’яснили план дій та пообіцяли забезпечити втікачів усім необхідним: від детального роз’яснення маршруту руху в обхід офіційних пунктів пропуску і до послуг з транспортування.

Саме на пів шляху до кордону з Угорщиною та після отримання плати за свої послуги переправників разом з їх клієнтами затримали правоохоронці у селищі Вилок Берегівського району. Поліцейські вилучили гроші, отримані зловмисниками за переправлення, мобільні телефони та автомобіль «Kia Sportage», яким фігуранти перевозили своїх клієнтів.

Організатора незаконної переправи затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, а з його спільником наразі проводять слідчі дії.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів. За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, слідчі повідомили організатору про підозру.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області