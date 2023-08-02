На Закарпатті злочинна група обікрала відомого українського футболіста на 500 тис. доларів
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за фактом викрадення чужого майна (ч. 4 ст. 185 КК України).
За даними слідства, двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області.
Вони ретельно готувалися до вчинення злочинів. За допомогою спецтехніки проводили спостереження за майбутнім об’єктом. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.
Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК «Шахтар» Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші.
Загалом вони завдали потерпілим понад 500 тис доларів США збитків.
Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно.
Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet