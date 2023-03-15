На Закарпатті зловмисник намагався «домовитися» з прикордонником про переправу через кордон чоловіків призовного віку

Співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, спільно зі слідчими віддділу розслідування особливо тяжких злочинів та військовослужбовцями Державної прикордонної служби, отримали оперативну інформацію про підготовку на території області до вчинення злочину, що стосується незаконного переправлення через держкордон чоловіків призовного віку.

В ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували, що фігурант, за грошову винагороду у розмірі 4 тисячі доларів США з однієї особи, спробував організувати незаконне переправлення двох чоловіків до Румунії. Для цього зловмисник намагався домовитися з працівником Держприкордонслужби в пункті пропуску «Солотвино», щоб дані про його клієнтів не вносилися до автоматизованої системи контролю за перетином кордону.

За це він запропонував військовослужбовцю 6 тисяч доларів хабаря.

Оперативники затримали зловмисника «на гарячому», під час спроби надати прикордоннику неправомірну вигоду. Слідчі помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання та, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, кваліфікували його дії за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

За скоєне підозрюваному загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області