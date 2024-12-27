На Закарпатті зловмисник ошукав військовослужбовців на суму понад мільйон гривень

Слідчі Відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції, за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області, повідомили про підозру 32-річному жителю Харківщини, який ошукав трьох військовослужбовців на понад 1 мільйон гривень.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що зловмисник, перебуваючи на території Закарпатської області, ввійшов у довіру до чоловіків та запропонував посприяти у переведенні військовослужбовців для подальшого несення служби за місцем їх проживання. Він запевнив, що має необхідні зв’язки та оцінив такі послуги в 25 тисяч доларів.

Кількома траншами зловмиснику було перераховано в загальному понад один мільйон гривень. Після отримання цих коштів він перестав виходити на звʼязок та покинув межі регіону.

Оперативники поліції розшукали підозрюваного в Харківській області та доставили до Закарпаття. Тут його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області