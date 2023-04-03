На Закарпатті зловмисник підозрюється в залякуванні єврейської нацменшини та порушенні рівноправності громадян

Співробітники Ужгородського районного управління поліції у співпраці зі Службою безпеки України провели ряд оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника, який підозрюється у розпалюванні ненависті до єврейського народу. Встановлено, що фігурант в грудні минулого року розписав стіну в центральній частині Ужгорода антисемітськими надписами, в яких закликав до вбивства представників нацменшини.

Правоохоронцям також вдалося встановити, що зловмисник надсилав на електронну адресу лідера єврейської меншини в Закарпатті погрози, в яких зазначав, що прагне знищення всього їхнього народу.

Такими діями антисеміт мав на меті розхитати ситуацію в регіоні в період воєнного стану та образити почуття вказаної національної групи.

Співробітники правоохоронних відомств затримали 44-річного ужгородця та, відповідно до статті 208 КПК України, помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Відомо, що підозрюваний певний час проживав на території росії. Наразі, враховуючи дану інформацію, перевіряються його зв’язки та контакти.

Під час обшуку в помешканні затриманого слідчі вилучили вагомі речові докази, такі як одяг зі слідами фарби. Також в його будинку поліцейські виявили радянську символіку й літературу, що стосується роботи російських спецслужб.

Дії підозрюваного в поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили йому за цією статтею про підозру.

Зловмиснику, за розпалювання національної ворожнечі і ненависті, загрожує від штрафу до 3-річного позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області