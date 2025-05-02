На Закарпатті зловмисник прикував дружину ланцюгом та утримував в неволі понад 10 днів

Днями до поліцейської офіцерки Білківської громади надійшла інформація про те, що у селі Білки Хустського району 70-річний місцевий мешканець незаконно позбавив волі свою дружину.

Для перевірки на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції Іршави.

Правоохоронці оглянули помешкання родини та у літній кухні виявили прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника дворогосподарства. Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже 2 тижні тому.

Поліцейські одразу ж звільнили жінку з неволі, надали їй першу допомогу та задокументували дану подію.

За даним фактом слідчі відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі та умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі у справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області