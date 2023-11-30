На Закарпатті зловмисник збував наркотики на підприємстві за місцем роботи

В Ужгородському районі співробітники поліції затримали 43-річного закарпатця, який збував наркотики на одному із підприємств у місті Чоп. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство

Оперативники відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції викрили на незаконній діяльності 43-річного раніше судимого мешканця села Ключарки. В ході відпрацювання оперативної інформації поліцейським вдалося встановити, що на одному з підприємств міста Чоп зловмисник збував наркотик метамфетамін. Своїм клієнтам фігурант призначав зустрічі безпосередньо за місцем своєї роботи. Там чоловік і зберігав наркотовар.

У ході контролю за вчиненням злочину співробітники кримінальної поліції впіймали фігуранта «на гарячому» – одразу після збуту наркотиків черговому клієнту. За місцем роботи зловмисника слідчі, за силової підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД», провели обшуки та виявили там згортки з метамфетаміном та пакунки з марихуаною. Обшуки поліцейські провели і за місцем проживання фігуранта, де також виявили метамфетамін.

Усі речові докази вилучили та скерують на дослідження експертам.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом торгівлі наркотиками слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області