На залізничному вокзалі у Дніпрі чоловік вдарив ножем правоохоронця

Під час відмови надати особисті документи для перевірки представникам ТЦК порушник наніс правоохоронцю ножове поранення.

Подія мала місце сьогодні вранці на одному з вокзалів у місті Дніпро. За попередньою інформацією, конфліктна ситуація між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виникла через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

У подальшому чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Оновлено. 45-річний чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП №1