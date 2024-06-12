На залізничних станціях Прикарпаття прикордонники перевірятимуть туристів

3окрема, співробітники прикордонних загонів перевіряють документи.

Прикордонники посилять охорону кордону у популярних туристичних районах Івано-Франківської області. Йдеться про залізничні станції у Ворохті, Татарові й Вороненка.

Про це повідомив пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтина Лісніка в коментарі “Медіа агентству АСС”.

З його слів, до таких дій вирішили вдатися, бо чимало правопорушників маскуються під туристів.

“Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця – далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції – це Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники”, – наголошує Ліснік.

На ці станції наразі прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. Саме тому на ділянках посилять контроль.

Співробітники прикордонних загонів перевіряють документи й транспорт громадян, підстави перебування людини у прикордонних районах, а у разі відсутності документів можуть звернутися до відповідних реєстрів.

“Наша основна мета – це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину”, – додав Ліснік. // Прикарпаття Online