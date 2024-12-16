На замовлення росіян знімав у Дніпрі військові об’єкти – зрадник отримав 10 років ув’язнення

За принципової позиції Київської міської прокуратури спільно з Новомосковською окружною прокуратурою Дніпропетровської області громадянина засуджено до 10 років позбавлення волі за здійснення фото та відеозйомки військових об’єктів.

Вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області мешканця Луганської області, який переїхав до м. Дніпра визнано винним у поширенні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, з корисливих мотивів (ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

Прокурори, які підтримували обвинувачення у суді, довели, що чоловік на замовлення кураторів з представників спецслужб РФ за запропоновану незначну винагороду добровільно погодився на співпрацю та здійснював відеозйомку військових об’єктів Дніпропетровщини, зокрема військового шпиталю, військового навчального закладу, а також блокпостів та пересилав отримані фото та відеофайли замовнику.

Під час повторного фотографування у вересні 2022 року «фотографа» затримали. Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за оперативного супроводження ГУ ВБ Служби безпеки України.

Пресслужба Київської міської прокуратури