На замовлення ворога підпалив електропідстанцію: у Миколаєві затримали чергового палія

Зловмисник отримав в месенджері замовлення від російських спецслужб щодо підпалу міської електропідстанції. Для отримання грошової винагороди він надіслав відеозвіт про виконану роботу куратору. За вчинення диверсії чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

На початку грудня до відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів міста сталась пожежа електричної підстанції. На місці події під час документування злочину слідчо-оперативна група встановила, що причиною займання об’єкта інфраструктури став умисний підпал.

Оперативники місцевого відділення поліції, управління карного розшуку обласного главку поліції спільно зі співробітниками регіонального Управління Служби безпеки України, відділу протидії кіберзлочинів ДК НПУ, за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаної до системи «Безпечне місто», провели низку розшукових заходів та встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився місцевий мешканець, який вирішив підзаробити, вчинивши підпал інфраструктурного об’єкта на замовлення від ворожих спецслужб.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник завчасно придбав легкозаймисту речовину, якою потім облив підстанцію, та підпалив. Свої дії він фільмував на камеру мобільного телефону, як доказ виконаної роботи. Після того, як надіслав відеозвіт куратору, всі файли видалив.

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, банківську картку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області